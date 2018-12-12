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Грошова маса за рік збільшилась на 1,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Грошова маса у 2018 році зросла на 1,6%. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відповідні попередні дані грошово-кредитної статистики, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Грошова маса за рік збільшилась на 1,6%

“У річному вимірі обсяг грошової маси за 11 місяців зріс на 1,6%”, — свідчать дані НБУ.

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При цьому грошова маса в Україні у листопаді 2018 року скоротилася на 1,3% — до 1 трлн 228,554 млрд грн.

За даними регулятора, відповідна динаміка обумовлена скороченням залишку по депозитах на 2% — до 876,304 млрд грн, тоді як обсяг готівки в обігу поза банками зріс на 1,3% — до 351,81 млрд грн.

У НБУ пояснили зменшення залишків коштів на депозитних рахунках домогосподарств активним витрачанням коштів
на споживчі потреби та їх частковим перетіканням у готівку. Про це свідчило зниження гривневих коштів до запитання, тоді як строкові депозити домогосподарств продовжували зростати. Натомість відновився приплив коштів у нацвалюті, водночас обсяг коштів у іноземній валюті скорочувався.

Разом з тим у листопаді на 0,6% зросли залишки депозитів нефінансових корпорацій, у річному вираженні — на 3,9%. Зростання залишків на гривневих депозитах бізнесу може пояснюватися високими процентними ставками, особливо привабливими, з огляду на помірне зміцнення гривні.

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Грошова маса (М3) — це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Зазначимо, що грошова маса  у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем зросла на 6,7 млрд грн, або на 1,7% за рахунок збільшення інших депозитів (на 6,0 млрд грн, або на 3,1%), у тому числі депозитів домашніх господарств (4,7 млрд грн, або на 3,3%). У річному обчисленні зростання М3 уповільнилося і становило 52,3 проти 52,7% у січні 2008 року.

Нагадаємо, дохідність гривневих депозитів для фізичних осіб зросла на 11,4%, для корпоративних клієнтів на 14,3%. Крім того, обсяг гривневих кредитів фізособам за місяць зріс на 2,4% до 134,6 млрд грн.

Грошова база — сукупність зобов’язань НБУ у нацвалюті, які забезпечують кредитування економіки. Включає готівкові кошти, випущені в обіг НБУ, і переказні депозити в нацвалюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані НБУ, за винятком резервів.

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До переказних депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, НФК та ДГ у нацвалюті.

Грошова база у листопаді зросла на 1,8% — до 432,527 млрд грн. Зростання грошової бази за 11 місяців склало 8,4%. Водночас у жовтні зменшення загальних залишків коштів на депозитних рахунках банків перевищило зростання готівки поза банками, що призвело до незначного скорочення грошової маси (на 0,3%) та зниження її річних темпів приросту до 10,6%.

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