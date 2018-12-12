Денежная масса за год увеличилась на 1,6%

“В годовом измерении объем денежной массы за 11 месяцев вырос на 1,6%”, — свидетельствуют данные НБУ.

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При этом денежная масса в Украине в ноябре 2018 сократилась на 1,3% — до 1 трлн 228,554 млрд грн.

По данным регулятора, соответствующая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам на 2% — до 876,304 млрд грн, тогда как объем наличных денег в обращении вне банков вырос на 1,3% — до 351,81 млрд грн.

В НБУ объяснили уменьшение остатков средств на депозитных счетах домохозяйств активным расходованием средств

на потребительские нужды и их частичным перетоком в наличность. Об этом свидетельствовало снижение рублевых средств до востребования, тогда как срочные депозиты домохозяйств продолжали расти. Зато возобновился приток средств в нацвалюте, одновременно объем средств в иностранной валюте сокращался.

Вместе с тем в ноябре на 0,6% выросли остатки депозитов нефинансовых корпораций, в годовом выражении — на 3,9%. Рост остатков на гривневых депозитах бизнеса может объясняться высокими процентными ставками, особенно привлекательными, учитывая умеренное укрепление гривны.

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Денежная масса (М3) — это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.

Отметим, что денежная масса в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 6,7 млрд грн, или на 1,7% за счет увеличения других депозитов (на 6,0 млрд грн, или на 3,1%), в том числе депозитов домашних хозяйств (4,7 млрд грн, или на 3,3%). В годовом исчислении рост М3 замедлился и составил 52,3 против 52,7% в январе 2008 года.

Напомним, доходность гривневых депозитов для физических лиц выросла на 11,4%, для корпоративных клиентов на 14,3%. Кроме того, объем гривневых кредитов физлицам за месяц вырос на 2,4% до 134,6 млрд грн.

Денежная база — совокупность обязательств НБУ в нацвалюте, которые обеспечивают кредитование экономики. Включает наличные средства, выпущенные в обращение НБУ, и переводные депозиты в нацвалюте в НБУ. К наличным средствам в обращении относятся банкноты и монеты, эмитированные НБУ, за вычетом резервов.

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К переводным депозитам относятся обязательства НБУ по средствам на корреспондентских счетах, средствами обязательных резервов и другими средствам по требованию других депозитных корпораций, а также средства на счетах других финансовых корпораций, НФК и ДХ в нацвалюте.

Денежная база в ноябре выросла на 1,8% — до 432,527 млрд грн. Рост денежной базы за 11 месяцев составил 8,4%. В то же время в октябре уменьшение общих остатков средств на депозитных счетах банков превысил рост наличности вне банков, что привело к незначительному сокращению денежной массы (на 0,3%) и снижение ее годовых темпов прироста до 10,6%.