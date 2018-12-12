Українці стали частіше брати позики в банків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У листопаді банки продовжували активно кредитувати населення – обсяг гривневих кредитів фізичним особам за місяць зріс на 2,4% до 134,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національного банку України.
Також суттєву кредитну підтримку отримав і корпоративний сектор. Зокрема, гривневі кредити бізнесу за цей період зросли на 0,9% до 490,1 млрд грн, обсяг кредитів в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) збільшився на 1,2% до 15,1 млрд дол. США.
Обсяг депозитів населення у платоспроможних банках у листопаді лишився майже на рівні попереднього місяця: у гривні – 257,7 млрд грн, в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – 8,5 млрд дол. США.
Зростання попиту на кредити призвело і до росту ставок за кредитами. Так, вартість гривневих кредитів для бізнесу в листопаді збільшилася на 0,2 в. п. до 19,8% річних, для населення – на 0,5 в. п. до 33,1% річних.
Нагадаємо, у листопаді зросла дохідність гривневих депозитів, як для корпоративного сектору (на 0,7 в. п. до 14,3%), так і для фізичних осіб (на 0,4 в. п. до 11,4% річних).