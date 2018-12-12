Украинцы стали чаще брать займы в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ноябре банки продолжали активно кредитовать население - объем гривневых кредитов физическим лицам за месяц вырос на 2,4% до 134,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
Также существенную кредитную поддержку получил и корпоративный сектор. В частности, гривневые кредиты бизнеса за этот период выросли на 0,9% до 490,1 млрд грн, объем кредитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,2% до 15,1 млрд дол. США.
Объем депозитов населения в платежеспособных банках в ноябре остался почти на уровне предыдущего месяца: в гривне - 257,7 млрд грн, в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) – 8,5 млрд дол. США.
Рост спроса на кредиты привело и к росту ставок по кредитам. Так, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в ноябре увеличилась на 0,2. п. до 19,8% годовых, для населения - на 0,5 в. п. до 33,1% годовых.
Напомним, в ноябре выросла доходность гривневых депозитов, как для корпоративного сектора (на 0,7 п. П. До 14,3%), так и для физических лиц (на 0,4 п. П. До 11,4% годовых).