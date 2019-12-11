Голова Європейської Ради подзвонив Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова Європейської Ради Шарль Мішель напередодні засідання Ради подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському. Про це Мішель написав у себе в Twitter, передає УНН.
"Напередодні завтрашнього засідання Європейської ради я подзвонив президенту України Зеленському. ЄС буде і надалі підтримувати шлях реформ України, а також її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - написав він.
Як повідомляв УНН, у четвер, 12 грудня, в перший день засідання Ради Європи, в Брюсселі обговорять реалізацію Мінських угод.