Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому

"Накануне завтрашнего заседания Европейского совета я позвонил президенту Украины Зеленскому. ЕС будет и впредь поддерживать путь реформ Украины, а также ее суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал он.

Как сообщал УНН, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.