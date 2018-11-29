Голова Пентагону відреагував на захоплення РФ українських суден

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що, захопивши три кораблі українських ВМС, Москва порушила умови договору з Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Якщо ви згадаєте про те, що між двома країнами було укладено угоду... це просто показує, що зараз словами Росії не можна довіряти", - заявив голова Пентагону.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 моряків - трьох поранених, які перебували у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебували у різних місцях, які не були відомі. Також повідомлялося про співробітника СБУ. "Суд" у Криму арештував всіх захоплених українців.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом №393, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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