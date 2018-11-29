Глава Пентагона отреагировал на захват РФ украинских суден

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105406 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138074 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133098 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126789 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165724 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Глава Пентагона отреагировал на захват РФ украинских суден

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что, захватив три корабля украинских ВМС, Москва нарушила условия договора с Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

"Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение... это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять", - заявил глава Пентагона.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряках - трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20, находившихся в разных местах, которые не были известны. Также сообщалось о сотруднике СБУ. "Суд" в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу №393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

Украинские Национальные Новости

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