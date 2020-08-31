Глава Мюнхенської конференції заявив про поглиблення кризи відносин Москви і Берліна

Він вказав на вже сформовану кризу довіри Москві в зв’язку з хакерською атакою на бундестаг, отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії і вбивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні. За його словами, після події з Навальним довіру остаточно вичерпано. “Це, на жаль, кінець, зокрема й для ідеї стратегічного партнерства”, — зазначив Ішингер.

Дипломат не очікує, що ймовірні санкції щодо Росії вплинуть. Штрафні заходи є “засобом, до якого уряду охоче вдаються, коли більше нічого не приходить в голову”, вважає Ішингер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель не вважає, що потрібно пов’язувати “Північний потік-2” і отруєння Навального

При цьому ситуація з Навальним дає німецькій стороні можливість показати, що Берлін готовий допомагати, навіть будучи незгодним з російською владою, стверджує дипломат. “Ми не вороги Росії і росіян”, — підкреслив Ішингер. Міністерство юстиції Німеччини раніше отримало запит російської сторони про надання правової допомоги у справі, пов’язаній з екстреною госпіталізацією опозиційного політика.

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на “швидкій” відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами речниці політика Кіри Ярмиш, йому могли підмішати щось в чай ​​в аеропорту.

Опозиціонера, що наразі знаходиться в медикаментозній комі, вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Після того, як експерти “Шаріте” виявили у Навального ознаки отруєння субстанцією з групи інгібіторів холінестерази, канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас “настійно закликали” Москву визначити і притягнути до відповідальності осіб, винних в отруєнні. З вимогою незалежного розслідування виступили також прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель і держсекретар США Майкл Помпео.