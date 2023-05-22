Глава Дніпропетровської ОВА показав наслідки нічного ворожого обстрілу області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Глава Дніпропетровської області Сергій Лисак показав наслідки обстрілів Іларіонівської громади Синельниківського району, що на Дніпропетровщині. Фото наслідків він опублікував на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Отакий вигляд має Іларіонівська громада на Синельниківщині після нічного терору. Отакі у ворога "військові" цілі – квартири звичайних цивільних мешканців. Там мирно спали люди. Дорослі й діти, наймолодшому з яких всього десять днів від народження! Й туди полетіло вбивче залізяччя", - написав Лисак.
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Також глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що в громаді "скрізь потрощене житло, знищене майно людей". Багатоквартирні будинки залишилися без лоджій, вікон, дверей і дахів. Розбиті магазини, дитсадок й адмінбудівлі.
За інформацією, наразі в громаді працюють гуманітарні місії.
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Нагадаємо
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що місто Дніпро у ніч на 22 травня російські війська атакували 16 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, та 20 ударними дронами Shahed, знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 "шахедів".