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Глава Дніпропетровської ОВА показав наслідки нічного ворожого обстрілу області

Глава Дніпропетровської ОВА показав наслідки нічного ворожого обстрілу області

Київ • УНН

 • 860893 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Глава Дніпропетровської області Сергій Лисак показав наслідки обстрілів Іларіонівської громади Синельниківського району, що на Дніпропетровщині. Фото наслідків він опублікував на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Отакий вигляд має Іларіонівська громада на Синельниківщині після нічного терору. Отакі у ворога "військові" цілі – квартири звичайних цивільних мешканців. Там мирно спали люди. Дорослі й діти, наймолодшому з яких всього десять днів від народження! Й туди полетіло вбивче залізяччя", - написав Лисак.

Деталі

Також глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що в громаді "скрізь потрощене житло, знищене майно людей". Багатоквартирні будинки залишилися без лоджій, вікон, дверей і дахів. Розбиті магазини, дитсадок й адмінбудівлі.

За інформацією, наразі в громаді працюють гуманітарні місії.

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Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що місто Дніпро у ніч на 22 травня російські війська атакували 16 ракетами різних типів, зокрема 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555, та 20 ударними дронами Shahed, знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 "шахедів". 

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