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Глава Днепропетровской ОГА показал последствия ночного вражеского обстрела области

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак показал последствия обстрелов Илларионовской громады Синельниковского района Днепропетровской области. Фото последствий он опубликовал на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Вот так выглядит Илларионовская громада на Синельниковщине после ночного террора. Вот такие у врага "военные" цели – квартиры обычных гражданских жителей. Там мирно спали люди. Взрослые и дети, самому младшему из которых всего десять дней от роду! И туда полетело убийственное железо", - написал Лысак.

Детали

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в громаде "везде разбито жилье, уничтожено имущество людей". Многоквартирные дома остались без лоджий, окон, дверей и крыш. Разбиты магазины, детсад и админздания.

По информации, в настоящее время в громаде работают гуманитарные миссии.

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Напомним

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что город Днепр в ночь на 22 мая российские войска атаковали 16 ракетами различных типов, в том числе 4 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, и 20 ударными дронами Shahed, уничтожены все четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 "шахедов". 

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