Глава Днепропетровской ОГА показал последствия ночного вражеского обстрела области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак показал последствия обстрелов Илларионовской громады Синельниковского района Днепропетровской области. Фото последствий он опубликовал на своей странице в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Вот так выглядит Илларионовская громада на Синельниковщине после ночного террора. Вот такие у врага "военные" цели – квартиры обычных гражданских жителей. Там мирно спали люди. Взрослые и дети, самому младшему из которых всего десять дней от роду! И туда полетело убийственное железо", - написал Лысак.
Детали
Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в громаде "везде разбито жилье, уничтожено имущество людей". Многоквартирные дома остались без лоджий, окон, дверей и крыш. Разбиты магазины, детсад и админздания.
По информации, в настоящее время в громаде работают гуманитарные миссии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночной обстрел Днепра: пострадала часть ГСЧС, ранен спасатель
Напомним
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что город Днепр в ночь на 22 мая российские войска атаковали 16 ракетами различных типов, в том числе 4 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, и 20 ударными дронами Shahed, уничтожены все четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 "шахедов".