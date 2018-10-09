Генштаб: останнім часом з території арсеналу на Чернігівщині вивезли близько 50% боєприпасів

"Протягом останнього часу з території даного арсеналу вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру. І з майданчиків, які були на відкритій місцевості, ці боєприпаси переміщені на інші арсенали, в підземні укриття. Тобто до сховищ захищеного типу", - сказав він.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.