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Генштаб: останнім часом з території арсеналу на Чернігівщині вивезли близько 50% боєприпасів

Генштаб: останнім часом з території арсеналу на Чернігівщині вивезли близько 50% боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Протягом останнього часу з 6-го арсеналу в Ічні на Чернігівщині вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.

"Протягом останнього часу з території даного арсеналу вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру. І з майданчиків, які були на відкритій місцевості, ці боєприпаси переміщені на інші арсенали, в підземні укриття. Тобто до сховищ захищеного типу", - сказав він.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір  поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного  і залізничного  транспорту.

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