Генштаб: в последнее время из территории арсенала в Черниговской области вывезли около 50% боеприпасов

"В последнее время из территории данного арсенала вывезено около 50% боеприпасов крупного калибра. И с площадок, которые были на открытой местности, эти боеприпасы перемещены на другие арсеналы, в подземные укрытия. То есть в хранилища защищенного типа", - сказал он.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории.

В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.