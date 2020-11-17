Генпрокуратура Німеччини звинуватила чиновника з оточення Меркель в шпигунстві на Єгипет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в шпигунстві на користь Єгипту одному зі співробітників Відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. Його справа буде розглядатися у Вищому земельному суді Берліна. Про це пише DW із посиланням на прес-реліз Генпрокуратури, передає УНН.
Підозрюваний громадянин Німеччини і уродженець Єгипту Амін К. з 1999 року працював у відділі відвідувань Відомства з питань преси та інформації федерального уряду Німеччини. Його підозрюють в тому, що він, найпізніше з 2010 року, працював на єгипетські спецслужби, отримуючи завдання в посольстві Єгипту.
За даними слідства, у нього не було доступу до секретних документів. Підозрюваний складав для Єгипту доповіді по зовнішній і внутрішній політиці Німеччини, користуючись відкритими джерелами і можливостями, якими він володів як співробітник федерального відомства, очолюваного офіційним представником уряду Німеччини Штеффеном Зайбертом.
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Ще в грудні 2019 року в його квартирі провели обшук, проте сам підозрюваний досі перебуває на свободі.
Згідно з доповіддю Федерального відомства з охорони конституції за 2019 рік, в Німеччині діють дві єгипетські розвідслужби: Служба загальної розвідки (General Intelligence Service, GIS) і Служба національної безпеки (National Security Service, NSS). Їх головними завданнями є збір інформації про які проживають в Німеччині прихильників єгипетської опозиції, таких як члени руху "Брати мусульмани" або християнської громади коптів.
У доповіді також вказується, що єгипетські спецслужби намагаються завербувати живуть в Німеччині громадян Єгипту для співпраці.
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