Генпрокуратура Германии обвинила чиновника из окружения Меркель в шпионаже на Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже в пользу Египта одному из сотрудников Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии. Его дело будет рассматриваться в Высшем земельном суде Берлина. Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-релиз Генпрокуратуры, передает УНН.
Подозреваемый гражданин Германии и уроженец Египта Амин К. с 1999 года работал в отделе посещений Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии. Его подозревают в том, что он, самое позжее с 2010 года, работал на египетские спецслужбы, получая задания в посольстве Египта.
По данным следствия, у него не было доступа к секретным документам. Подозреваемый составлял для Египта доклады по внешней и внутренней политике Германии, пользуясь открытыми источниками и возможностями, которыми он владел как сотрудник федерального ведомства, возглавляемого представителем правительства Германии Штеффеном Зайбертом.
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Еще в декабре 2019 года в его квартире провели обыск, однако сам подозреваемый до сих пор находится на свободе.
Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы Служба общей разведки (General Intelligence Service, GIS) и Служба национальной безопасности (National Security Service, NSS). Их главными задачами является сбор информации о проживающих в Германии сторонников египетской оппозиции, как члены движения “Братья мусульмане” или христианской общины коптов.
В докладе также указывается, что египетские спецслужбы пытаются завербовать живут в Германии граждан Египта для сотрудничества.
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