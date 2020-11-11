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Військова розвідка Чехії прогнозує загрозу Третьої світової війни

Військова розвідка Чехії прогнозує загрозу Третьої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Військова розвідка Чехії в звіті про свою діяльність за 2019 рік прогнозує можливість "Третьої світової війни". Таке трактування у вівторок увечері дали вказаному у звіті на сайті чеської газети Lidové noviny, передає УНН.

"Народжується незвично сильний конфлікт. Армійські шпигуни попереджають, що світ перебуває в першій фазі Третьої світової війни", - пишуть журналісти видання.

Водночас, у самому звіті аналітиків чеської військової розвідки дослівно вказано про можливий глобальний конфлікт.

"Можливий конфлікт глобального характеру, до якого наразі рухається світ, все ще перебуває на першому етапі своєї підготовки. Формуються уми тих, хто зможе і бажає брати активну участь в ньому, і поступово визначаються технологічні інструменти, за допомогою яких можна було б керувати ним. Якщо ми не в змозі оцінити наслідки наших власних дій, неправильна інструкція або команда можуть через взаємопов'язаності сучасного світу ініціювати процеси, що ведуть до взаємного руйнування", - йдеться в річному звіті чеської військової розвідки.

При цьому у відомстві зазначають, що "ще не пізно повернути назад цей процес і спробувати змінити конфронтаційний підхід в спробі знайти спільні цілі, підходи і використовувати той величезний творчий потенціал, яким володіє людство в глобальному масштабі".

"За допомогою новітніх технологій можна не тільки розв'язати безглуздий конфлікт або різко посилити взаємне суперництво, але і вирішити низку злободенних і зростаючих проблем, що стоять перед людським суспільством", - вказують у розвідці.

Нагадаємо, раніше Чехія звинуватила РФ у кібератаках на МЗС.

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