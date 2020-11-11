Военная разведка Чехии прогнозирует угрозу Третьей мировой войны

"Рождается необычно сильный конфликт. Армейские шпионы предупреждают, что мир находится в первой фазе Третьей мировой войны", - пишут журналисты издания.

В то же время, в самом отчете аналитиков чешской военной разведки дословно указано о возможном глобальном конфликте.

"Возможный конфликт глобального характера, к которому в настоящее время движется мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых можно было бы управлять им. Если мы не в состоянии оценить последствия наших собственных действий, неправильная инструкция или команда могут из-за взаимосвязанности современного мира инициировать процессы, ведущие к взаимному разрушению", - говорится в годовом отчете чешской военной разведки.

При этом в ведомстве указывают на то, что "еще не поздно повернуть вспять этот процесс и попытаться изменить конфронтационный подход в попытке найти общие цели, подходы и использовать тот огромный творческий потенциал, которым обладает человечество в глобальном масштабе".

"С помощью новейших технологий можно не только развязать бессмысленный конфликт или резко усилить взаимное соперничество, но и решить ряд злободневных и растущих проблем, стоящих перед человеческим обществом", - указывают в разведке.

Напомним, ранее Чехия обвинила РФ в кибератаках на МИД.