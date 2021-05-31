Футболіст бразильського клубу потрапив до сфери інтересів “Динамо”

Деталі

За даними джерела, кияни готові виплатити відступні за гравця в розмірі 8 млн. євро. Керівництво бразильського клубу бажає отримати більше винагороди. Задля цього боси “Греміо” намагаються підвищити клаусулу, підписавши новий контракт з футболістом.

Зазначається, що попри варіант із продовженням контракту з “Греміо” пріоритетним для нього залишається переїзд до Європи.

Доповнення

У поточному сезоні чемпіонату Бразилії 23-річний футболіст провів 13 матчів, забивши чотири м’ячі і віддавши п’ять результативних передач. Гравець може зіграти на обох флангах атаки і під нападником.