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Fox News анонсував інтерв'ю із Зеленським після зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 101698 перегляди

Fox News підтвердив плани взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського після напруженої зустрічі з Трампом у Білому домі. Інтерв'ю відбудеться у програмі "Спеціальний репортаж" о 1:00 за київським часом.

Fox News анонсував інтерв'ю із Зеленським після зустрічі з Трампом

Американський телеканал Fox News повідомив, що досі планує інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі та суперечки з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.

Деталі

"Брет Баєр бере інтерв'ю у Зеленського після напруженої зустрічі у Білому домі у програмі "Спеціальний репортаж" (Special Report) о 18:00 ET (1:00 за Києвом)", - повідомив телеканал.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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