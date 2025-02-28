Fox News анонсував інтерв'ю із Зеленським після зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Fox News підтвердив плани взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського після напруженої зустрічі з Трампом у Білому домі. Інтерв'ю відбудеться у програмі "Спеціальний репортаж" о 1:00 за київським часом.
Американський телеканал Fox News повідомив, що досі планує інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі та суперечки з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.
Деталі
"Брет Баєр бере інтерв'ю у Зеленського після напруженої зустрічі у Білому домі у програмі "Спеціальний репортаж" (Special Report) о 18:00 ET (1:00 за Києвом)", - повідомив телеканал.
Контекст
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.