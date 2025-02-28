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Fox News анонсировал интервью с Зеленским после встречи с Трампом

Киев • УНН

 • 101691 просмотра

Fox News подтвердил планы взять интервью у Владимира Зеленского после напряженной встречи с Трампом в Белом доме. Интервью состоится в программе «Специальный репортаж» в 1:00 по киевскому времени.

Fox News анонсировал интервью с Зеленским после встречи с Трампом

Американский телеканал Fox News сообщил, что до сих пор планирует интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи и спора с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, пишет УНН.

Детали

«Брет Байер берет интервью у Зеленского после напряженной встречи в Белом доме в программе «Специальный репортаж» (Special Report) в 18:00 ET (1:00 по Киеву)», - сообщил телеканал.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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