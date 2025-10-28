$42.070.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати навчання українських енергетиків домедичній допомозі: черговий тренінг пройшов у Києві

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Сьогодні ремонтники «Укренерго» працюють в умовах підвищеної небезпеки, бо ворог часто прицільно б’є по бригадам, котрі виїжджають на пошкоджені після атаки об'єкти. Базові навички порятунку життя у такому випадку просто необхідні.

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати навчання українських енергетиків домедичній допомозі: черговий тренінг пройшов у Києві
Фото: FAST

Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримує програму "Захист ремонтників Укренерго", у межах якої спеціалісти FAST проводять навчання з домедичної допомоги в різних регіонах України. 

У жовтні тренінги відбулися й у Києві. Енергетики вчилися діяти у критичні хвилини. Вони опанували навички, які можуть врятувати життя, коли часу на роздуми немає. 

Фото: FAST
Фото: FAST

Працівники "Укренерго" дізналися як зупиняти кровотечу турнікетом, оцінювати стан пораненої людини, перевертати постраждалого у безпечне положення, тампонувати рани та як проводити серцево-легеневу реанімацію. 

"Ці знання додадуть енергетикам впевненості. Саме вона допомагає врятувати своє або життя колег у моменти, коли доводиться працювати після прильотів. Адже ворог нерідко повторно атакує саме ремонтні бригади", — говорить Андрій Матюха.

Фото: FAST
Фото: FAST

Від початку повномасштабного вторгнення енергетики опинилися у списку найризикованіших професій. Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі. На сьогодні зруйновано понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, загинули щонайменше 160 фахівців. Тринадцятеро з них втратили життя просто під час виконання ремонту на об’єкті. Ще понад три сотні енергетиків отримали поранення.

Фото: FAST
Фото: FAST

Програма "Захист ремонтників Укренерго" охопить всю країну. На сьогодні вже проведено більше 30 тренінгів у різних містах України. Знання отримали більше 600 енергетиків. У планах організаторів загалом провести понад 70 тренінгів, де навички домедичної допомоги здобудуть близько 1500 працівників енергетичної галузі. 

Лілія Подоляк

Суспільство
Енергетика
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
благодійність
Київ