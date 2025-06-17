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Фон дер Ляєн погодилась з Трампом щодо торговельної політики Китаю, розкритикувавши Пекін за "підрив" світових ринків

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Під час саміту G7 Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Китай за підрив світової торгівлі через субсидії компаніям. Вона закликала країни G7 боротися з домінуванням КНР в сировинному секторі.

Фон дер Ляєн погодилась з Трампом щодо торговельної політики Китаю, розкритикувавши Пекін за "підрив" світових ринків

Намагаючись знайти спільну мову з президентом США, під час саміту G7 в Кананаскісі, Канада, фон дер Ляєн розкритикувала Китай за "підрив світової торгівлі".

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Під час сесії, присвяченій глобальній економіці, на саміті G7 у Кананаскісі, Канада, керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Пекін за те, що влада Китаю "підриває світову торгівлю, надаючи субсидії для розвитку власних компаній".

Довідка

З квітня Пекін суттєво обмежив експорт постійних магнітів та мінералів, необхідних для їх виробництва. Хоча цей крок став відповіддю на тарифи, запроваджені Трампом проти Китаю, Пекін застосував обмеження в усьому світі, вплинувши також на Європу.

Відповідь Урсули фон дер Ляєн

Коли ми зосереджуємо свою увагу на тарифах між партнерами, це відволікає нашу енергію від справжнього виклику — того, який загрожує всім нам. У цьому питанні Дональд має рацію — існує серйозна проблема

- сказала фон дер Ляєн у гострому коментарі

Голова Європейської комісії також попередила про те, що вона назвала "новим китайським шоком", - фон дер Ляєн, по суті, звинуватила Китай у затопленні світових ринків "дешевими, субсидованими державою продуктами". Посадовиця закликала країни G7 боротися з домінуванням КНР в сировинному секторі.

Доповнення

Лідери G7 прагнуть спільного плану щодо ключових корисних копалин. Втім у більшості своїй, представники "Групи семи" Китай безпосередньо не згадують. Таким чином фон дер Ляєн у своїх зауваженнях прямо критикувала Китай, а позиція G7 загалом вже не є такою "сміливою".

Нагадаємо

У канадській провінції Альберта проходить саміт G7. Європейські лідери вже на місці.

Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім17.06.25, 04:27 • 5068 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Канада
Китайська Народна Республіка
Урсула фон дер Ляєн
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