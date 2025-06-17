Фон дер Ляйен согласилась с Трампом в отношении торговой политики Китая, раскритиковав Пекин за "подрыв" мировых рынков

Пытаясь найти общий язык с президентом США, во время саммита G7 в Кананаскисе, Канада, фон дер Ляйен раскритиковала Китай за "подрыв мировой торговли".

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Во время сессии, посвященной глобальной экономике, на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Пекин за то, что власти Китая "подрывают мировую торговлю, предоставляя субсидии для развития собственных компаний".

С апреля Пекин существенно ограничил экспорт постоянных магнитов и минералов, необходимых для их производства. Хотя этот шаг стал ответом на тарифы, введенные Трампом против Китая, Пекин применил ограничения во всем мире, повлияв также на Европу.

Ответ Урсулы фон дер Ляйен

Когда мы сосредотачиваем свое внимание на тарифах между партнерами, это отвлекает нашу энергию от настоящего вызова — того, который угрожает всем нам. В этом вопросе Дональд прав — существует серьезная проблема