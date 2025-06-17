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Фон дер Ляйен согласилась с Трампом в отношении торговой политики Китая, раскритиковав Пекин за "подрыв" мировых рынков

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В ходе саммита G7 Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Китай за подрыв мировой торговли посредством субсидий компаниям. Она призвала страны G7 бороться с доминированием КНР в сырьевом секторе.

Фон дер Ляйен согласилась с Трампом в отношении торговой политики Китая, раскритиковав Пекин за "подрыв" мировых рынков

Пытаясь найти общий язык с президентом США, во время саммита G7 в Кананаскисе, Канада, фон дер Ляйен раскритиковала Китай за "подрыв мировой торговли".

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Во время сессии, посвященной глобальной экономике, на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Пекин за то, что власти Китая "подрывают мировую торговлю, предоставляя субсидии для развития собственных компаний".

Справка

С апреля Пекин существенно ограничил экспорт постоянных магнитов и минералов, необходимых для их производства. Хотя этот шаг стал ответом на тарифы, введенные Трампом против Китая, Пекин применил ограничения во всем мире, повлияв также на Европу.

Ответ Урсулы фон дер Ляйен

Когда мы сосредотачиваем свое внимание на тарифах между партнерами, это отвлекает нашу энергию от настоящего вызова — того, который угрожает всем нам. В этом вопросе Дональд прав — существует серьезная проблема

- сказала фон дер Ляйен в остром комментарии

Председатель Европейской комиссии также предупредила о том, что она назвала "новым китайским шоком", - фон дер Ляйен, по сути, обвинила Китай в затоплении мировых рынков "дешевыми, субсидированными государством продуктами". Чиновница призвала страны G7 бороться с доминированием КНР в сырьевом секторе.

Дополнение

Лидеры G7 стремятся к общему плану по ключевым полезным ископаемым. Впрочем, в большинстве своем, представители "Группы семи" Китай непосредственно не упоминают. Таким образом фон дер Ляйен в своих замечаниях прямо критиковала Китай, а позиция G7 в целом уже не является такой "смелой".

Напомним

В канадской провинции Альберта проходит саммит G7. Европейские лидеры уже на месте.

Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом17.06.25, 04:27 • 5030 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Канада
Китай
Урсула фон дер Ляйен
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