Етанол та вершки до ЄС: які квоти найменш затребувані українськими експортерами

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські експортери використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот. Однак є і квоти, які ще не використані взагалі або ж не значно. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Мінекономрозвитку.