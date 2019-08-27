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Етанол та вершки до ЄС: які квоти найменш затребувані українськими експортерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські експортери використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот. Однак є і квоти, які ще не використані взагалі або ж не значно. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Мінекономрозвитку.

Отже, на цукрові сиропи - станом на 22 серпня - квота використана на 0,2%; оброблена продукція з молочних вершків - 1,9%; харчові продукти - 2,6%; цукрові продукти - 4,6%; етанол - 5,1%; оброблена продукція із цукру - 10,2%.

Водночас активно використовуються тарифні квоти на ячмінь, ячмінне борошно та гранули (79,4%), м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (основна 75% та додаткова 44,1%), крохмаль (65,9%), оброблену продукцію із зернових (62,9%), солод та пшеничну клейковину (59,1%), яйця та альбуміни (основна 55,9% та додаткова 38,4%), висівки, відходи та залишки (53,6%), продукцію з обробленого молока (31,8%), сухе молоко (29,4%), часник (26,7%), овес (18,0%), молоко, вершки, згущене молоко та йогурти (14,7%).

"Українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту в рамках тарифних квот. Станом на 22.08.2019 використовуються можливості безмитного експорту 31 із 40 тарифних квот. Вже повністю використано 9 тарифних квот на кукурудзу, мед, виноградний та яблучний соки, цукор, оброблені томати, оброблений крохмаль, пшеницю м'яку, пшеничне борошно та гранули, ячмінну крупу та борошно, вершкове масло та молочні пасти", - повідомили у відомстві.

При цьому, майже повністю використано квоту на продукти переробки солоду та крохмалю (99,9%).

Додамо, за даними МЕРТ, для низки видів українських товарів передбачено безмитні тарифні квоти ЄС у межах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Нагадаємо, за минулий рік Україна не використала 8 квот на постачання товарів до ЄС.

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