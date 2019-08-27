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Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами

Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами

Киев  •  УНН

 • 25220 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские экспортеры используют возможности беспошлинного экспорта в рамках тарифных квот ЕС. В этом году уже полностью исчерпаны 9 квот. Однако есть и квоты, которые еще не использованы вообще или не значительно. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития.

Итак, на сахарные сиропы - по состоянию на 22 августа - квота использована на 0,2%; обработанная продукция из молочных сливок - 1,9%; пищевые продукты - 2,6%; сахарные продукты - 4,6%; этанол - 5,1%; обработанная продукция из сахара - 10,2%.

В то же время активно используются тарифные квоты на ячмень, ячменную муку и гранулы (79,4%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (основная 75% и дополнительная 44,1%), крахмал (65,9%), обработанную продукцию из зерновых (62,9%), солод и пшеничную клейковину (59,1%), яйца и альбумины (основная 55,9% и дополнительная 38,4%), отруби, отходы и остатки (53,6%), продукцию из обработанного молока (31,8%), сухое молоко (29,4%), чеснок (26,7%), овес (18,0%), молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (14,7%).

"Украинские экспортеры активно используют возможности беспошлинного экспорта в рамках тарифных квот. По состоянию на 22.08.2019 используются возможности беспошлинного экспорта 31 из 40 тарифных квот. Уже полностью использовано 9 тарифных квот на кукурузу, мед, виноградный и яблочный соки, сахар, обработанные томаты, обработанный крахмал, пшеницу мягкую, пшеничную муку и гранулы, ячменную крупу и муку, сливочное масло и молочные пасты", - сообщили в ведомстве.

При этом, почти полностью использована квота на продукты переработки солода и крахмала (99,9%).

Добавим, по данным МЭРТ, для ряда видов украинских товаров предусмотрены беспошлинные тарифные квоты ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Напомним, за прошлый год Украина не использовала 8 квот на поставку товаров в ЕС.

Украинские Национальные Новости

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