Екс-працівник прокуратури продавав українок у секс-рабство закордон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній 39-річний працівник прокуратури Донецької області, перебуваючи в злочинній змові з іноземцями, вербував дівчат 18-30 років і переправляв через Державний кордон України до Туреччини, Німеччини та Об’єднаних Арабських Еміратів для продажу у сексуальне рабство. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, чоловік розміщував в мережі Інтернет оголошення про набір на роботу в модельній індустрії, але вже за кордоном дівчата дізнавалися, що насправді їм доведеться надавати інтимні послуги.
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“Успішну спецоперацію по викриттю та затриманню зловмисника провели оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління поліції Київщини та прокуратури. Затримали підозрюваного на гарячому в аеропорті „Бориспіль“, під час переправлення однієї з завербованих українок до Республіки Туреччина”, — повідомили у відділі комунікації.
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Правоохоронці додали, що наразі триває комплекс слідчих дій. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — 60 діб тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, одеські поліцейські перекрили міжнародний канал торгівлі людьми: іноземець підшукував українок і обіцяв їм високооплачувану роботу, але після прибуття до іншої країни жінки потрапляли у сексуальне рабство.