Екс-працівник прокуратури продавав українок у секс-рабство закордон

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній 39-річний працівник прокуратури Донецької області, перебуваючи в злочинній змові з іноземцями, вербував дівчат 18-30 років і переправляв через Державний кордон України до Туреччини, Німеччини та Об’єднаних Арабських Еміратів для продажу у сексуальне рабство. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.