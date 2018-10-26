Экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108558 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116590 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155051 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148220 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129072 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173955 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу

Экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу

Киев  •  УНН

 • 10848 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший 39-летний работник прокуратуры Донецкой области, находясь в преступном сговоре с иностранцами, вербовал девушек 18-30 лет и переправлял через границу Украины в Турцию, Германию и Объединенных Арабских Эмиратов для продажи в сексуальное рабство. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, мужчина размещал в сети Интернет объявление о наборе на работу в модельной индустрии, но уже за границей девушки узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги.

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"Успешную спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника провели оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления полиции Киевщины и прокуратуры. Задержали подозреваемого с поличным в аэропорту "Борисполь", во время переправки одной из завербованных украинок в Республику Турция", - сообщили в отделе коммуникации.

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Правоохранители добавили, что в настоящее время продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - 60 суток содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, одесские полицейские перекрыли международный канал торговли людьми: иностранец подыскивал украинок и обещал им высокооплачиваемую работу, но по прибытии в другую страну женщины попадали в сексуальное рабство.

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