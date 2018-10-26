Экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший 39-летний работник прокуратуры Донецкой области, находясь в преступном сговоре с иностранцами, вербовал девушек 18-30 лет и переправлял через границу Украины в Турцию, Германию и Объединенных Арабских Эмиратов для продажи в сексуальное рабство. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, мужчина размещал в сети Интернет объявление о наборе на работу в модельной индустрии, но уже за границей девушки узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги.
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"Успешную спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника провели оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления полиции Киевщины и прокуратуры. Задержали подозреваемого с поличным в аэропорту "Борисполь", во время переправки одной из завербованных украинок в Республику Турция", - сообщили в отделе коммуникации.
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Правоохранители добавили, что в настоящее время продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - 60 суток содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, одесские полицейские перекрыли международный канал торговли людьми: иностранец подыскивал украинок и обещал им высокооплачиваемую работу, но по прибытии в другую страну женщины попадали в сексуальное рабство.