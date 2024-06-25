“Ей, слухай ти, голова”: Тищенко розповів свою версію подій, що відбулася в Дніпрі

Народний депутат Микола Тищенко, якого суд відправив під домашній арешт, розповів свою версію подій, що сталася в Дніпрі. За його словами, до нього підійшли три хлопці з коляскою та почали ображати його та його помічницю. Про це Тищенко заявив під час судового засідання, передає УНН.

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Я вже повертався до машини і мені на зустріч йшли молодих хлопців. Один йшов з коляскою. І вони зухвало мене почали ображати. Називати: ей, слухай ти, голова. Матюкатися на мою адресу. Я зреагував і зробив їм зауваження: хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони як один підняли телефони і почали знімати мене і мою помічницю. Тим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз, бо вони почали описувати, як вона виглядає