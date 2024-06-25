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“Ей, слухай ти, голова”: Тищенко розповів свою версію подій, що відбулася в Дніпрі

Київ • УНН

 • 34858 перегляди

Народний депутат Микола Тищенко, коментуючи інцидент у Дніпрі, заявив, що троє чоловіків самі підійшли і образили його і його помічницю.

“Ей, слухай ти, голова”: Тищенко розповів свою версію подій, що відбулася в Дніпрі

Народний депутат Микола Тищенко, якого суд відправив під домашній арешт, розповів свою версію подій, що сталася в Дніпрі. За його словами, до нього підійшли три хлопці з коляскою та почали ображати його та його помічницю. Про це Тищенко заявив під час судового засідання, передає УНН.

Деталі

Я вже повертався до машини і мені на зустріч йшли молодих хлопців. Один йшов з коляскою. І вони зухвало мене почали ображати. Називати: ей, слухай ти, голова. Матюкатися на мою адресу. Я зреагував і зробив їм зауваження: хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони як один підняли телефони і почали знімати мене і мою помічницю. Тим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз, бо вони почали описувати, як вона виглядає

 - сказав Тищенко.

Контекст

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без розпізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

На відео також зафіксували нардепа Миколу Тищенка. Йому у понеділок, 25 червня, оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Побиття ексвійськового у Дніпрі: правоохоронці встановили причетних до інциденту, одного з нападників затримали 25.06.24, 18:05 • 15813 переглядiв

До слова, сутичку у Дніпрі прокоментував і Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки KRAKEN. Виявилось, що потерпілий - колишній військовослужбовець спецпідрозділу KRAKEN. 

Нагадаємо

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з носінням електронного браслета.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Державне бюро розслідувань України
Дніпро
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