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Побиття ексвійськового у Дніпрі: правоохоронці встановили причетних до інциденту, одного з нападників затримали

Київ • УНН

 • 15813 перегляди

Правоохоронцям вдалось затримати одного чоловіків причетних до побиття колишнього військового у Дніпрі. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

Побиття ексвійськового у Дніпрі: правоохоронці встановили причетних до інциденту, одного з нападників затримали

Правоохоронці встановили осіб причетних до побиття ексвійськового у місті Дніпро. Поліцейські провели обшуки у фігурантів справи та затримали одного з нападників. Про це заявили у нацполіції України, передає УНН.

Деталі 

У поліції розповіли, що 20 червня на просп. Дмитра Яворницького м. Дніпро група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила.

Одного із активних учасників подій затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та катування.

В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід

- резюмували правоохоронці. 

Контекст

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

На відео також зафіксували нардепа Миколу Тищенка. Йому у понеділок, 25 червня, оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Нагадаємо

Сутичку у Дніпрі прокоментував і Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки KRAKEN. Виявилось, що потерпілий - колишній військовослужбовець спецпідрозділу KRAKEN. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Державне бюро розслідувань України
Дніпро
Головне управління розвідки України
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