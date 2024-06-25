Правоохранители установили лиц причастных к избиению экс-военного в городе Днепр. Полицейские провели обыски у фигурантов дела и задержали одного из нападавших. Об этом заявили в Нацполиции Украины, передает УНН.

Детали

В полиции рассказали, что 20 июня на просп. Дмитрия Яворницкого г. Днепр группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесла пострадавшему телесные повреждения и надели на него наручники.

Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек. Их личности полиция установила.

Одного из активных участников событий задержали. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.

По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства-за незаконное лишение свободы и пытки.

В результате обработки приказов была определена процессуальная роль в преступлении народного депутата, участвовавшего в событиях. Собранные материалы при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора по подследственности были переданы в Государственное бюро расследований, после чего народному депутату было объявлено о подозрении. Полиция и в дальнейшем продолжит осуществлять оперативное сопровождение - резюмировали правоохранители.

Контекст

В четверг, 20 июня, в Сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.

На видео также зафиксировали нардепа Николая Тищенко. Ему в понедельник, 25 июня, объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Напомним

Стычку в Днепре прокомментировал и специальное подразделение Главного управления разведки KRAKEN. Оказалось, что потерпевший - бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN.