Киев • УНН
Правоохранителям удалось задержать одного мужчин причастных к избиению бывшего военного в Днепре. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.
Правоохранители установили лиц причастных к избиению экс-военного в городе Днепр. Полицейские провели обыски у фигурантов дела и задержали одного из нападавших. Об этом заявили в Нацполиции Украины, передает УНН.
Детали
В полиции рассказали, что 20 июня на просп. Дмитрия Яворницкого г. Днепр группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесла пострадавшему телесные повреждения и надели на него наручники.
Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек. Их личности полиция установила.
Одного из активных участников событий задержали. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.
По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства-за незаконное лишение свободы и пытки.
В результате обработки приказов была определена процессуальная роль в преступлении народного депутата, участвовавшего в событиях. Собранные материалы при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора по подследственности были переданы в Государственное бюро расследований, после чего народному депутату было объявлено о подозрении. Полиция и в дальнейшем продолжит осуществлять оперативное сопровождение
Контекст
В четверг, 20 июня, в Сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.
На видео также зафиксировали нардепа Николая Тищенко. Ему в понедельник, 25 июня, объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Напомним
Стычку в Днепре прокомментировал и специальное подразделение Главного управления разведки KRAKEN. Оказалось, что потерпевший - бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN.