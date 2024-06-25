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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с генералом рф

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МУС выдал ордера на арест шойгу и Герасимова за ракетные удары рф по Украине

МУС выдал ордера на арест шойгу и Герасимова за ракетные удары рф по Украине

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"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

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"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

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НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

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Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

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Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  145881 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  264787 просмотра
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Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

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25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

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24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2024, 03:03  •  112018 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  119067 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  112849 просмотра
Актуальное

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
dneprДнепр
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kievКиев
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Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин
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Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин

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Рада теряет парламентский контроль за правоохранителями - эксперт
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Рада теряет парламентский контроль за правоохранителями - эксперт

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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

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Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
24 июня 2024, 17:46  •  107516 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
24 июня 2024, 11:58  •  108515 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
24 июня 2024, 09:59  •  108563 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

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Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
24 июня 2024, 08:40  •  105105 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

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Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
24 июня 2024, 08:23  •  100161 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

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Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
24 июня 2024, 07:40  •  74225 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

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"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

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МУС выдал ордера на арест шойгу и Герасимова за ракетные удары рф по Украине

МУС выдал ордера на арест шойгу и Герасимова за ракетные удары рф по Украине

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Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с генералом рф

Разоблачены 5 пророссийских агитаторов: один из них контактировал с генералом рф

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В Донецкой области принято решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов: список

В Донецкой области принято решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов: список

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НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

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"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

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НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

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Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

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Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  145881 просмотра
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21 июня 2024, 08:33  •  264787 просмотра
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