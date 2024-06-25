Киев • УНН
Народный депутат Николай Тищенко, комментируя инцидент в Днепре, заявил, что трое мужчин сами подошли и оскорбили его и его помощницу.
Народный депутат Николай Тищенко, которого суд отправил под домашний арест, рассказал свою версию событий, произошедших в Днепре. По его словам, к нему подошли три парня с коляской и начали оскорблять его и его помощницу. Об этом Тищенко заявил во время судебного заседания, передает УНН.
Детали
Я уже возвращался к машине и мне на встречу шли молодые парни. Один шел с коляской. И они вызывающе меня начали оскорблять. Называть: Эй, Слушай ты, голова. Материться в мой адрес. Я редактировал и сделал им замечание: ребята, у вас ребеночек, пожалуйста, приходите. Здесь идут следственные действия, вам здесь находиться не надо. Они как один подняли телефоны и начали снимать меня и мою помощницу. Тем самым делать буллинг в отношении женщин и делать абьюз, потому что они начали записывать, как она выглядит
Контекст
В четверг, 20 июня, в Сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.
На видео также зафиксировали нардепа Николая Тищенко. Ему в понедельник, 25 июня, объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Избиение экс-военного в Днепре: правоохранители установили причастных к инциденту, одного из нападавших задержали25 июня 2024, 15:05 • 11387 просмотров
К слову, стычку в Днепре прокомментировал и специальное подразделение Главного управления разведки KRAKEN. Оказалось, что потерпевший - бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN.
Напомним
Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.