Дзвінок голови Європейської Ради Зеленському: з’явились деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у сререду провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, привітавши останнього зі вступом на посаду, та закликав продовжити політику санкцій проти РФ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
Так, розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, під час якого, як очікується, лідери Євросоюзу обговорюватимуть питання щодо продовження економічних санкцій проти Російської Федерації.
Повідомляється, що Зеленський під час розмови поінформував Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі та основні підсумки саміту у Нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі.
Глава держави висловив сподівання щодо збереження єдності в Європейському Союзі на підтримку України.
“Розраховую, що лідери держав — членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України”, — сказав Зеленський.
Президент підтвердив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.
Президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність Євросоюзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.
Лідери України та Європейського Союзу обговорили напрями подальшої співпраці у реалізації домовленостей 21-го саміту Україна — ЄС. Президент також запросив Мішеля відвідати Україну у зручний час.
Раніше стало відомо, що голова Європейської Ради у середу подзвонив Зеленському.
Як повідомляв УНН, у четвер, 12 грудня, в перший день засідання Ради Європи, в Брюсселі обговорять реалізацію Мінських угод.