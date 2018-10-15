Двоє українців поповнили медальну скарбничку збірної на Юнацькій Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В аргентинському Буенос-Айресі українці продовжили демонструвати свій клас й невпинно виборюють медалі ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Черговий чудовий здобуток на рахунку нашого борця вільного стилю Владислава Остапенка. У поєдинку за бронзову нагороду українець впевнено переміг Уссаму Ларібі з Алжиру.
Крім того, 17-річний легкоатлет з Кропивницького Олег Дорощук, стрибнувши на 2,14 м, показав третій результат, як і на першому етапі змагань 11 жовтня і за підсумками двох днів виборов право зійти на третю сходинку п’єдесталу пошани у столиці Аргентини.
Додамо, у скарбничці збірної України 13 медалей Юнацької Олімпіади: 4 “золоті”, 4 “срібні” та 5 бронзових нагород.