Двое украинцев пополнили медальную копилку сборной на Юношеской Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В аргентинском Буэнос-Айресе украинцы продолжили демонстрировать свой класс и неустанно борются за медали III летних Юношеских Олимпийских игр-2018, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Очередной замечательное достижение на счету нашего борца вольного стиля Владислава Остапенко. В поединке за бронзовую награду украинец уверенно победил Усса Лариби из Алжира.
Кроме того, 17-летний легкоатлет из Кропивницкого Олег Дорощук, прыгнув на 2,14 м, показал третий результат, как и на первом этапе соревнований 11 октября и по итогам двух дней завоевал право взойти на третью ступеньку пьедестала почета в столице Аргентины.
Добавим, в копилке сборной Украины 13 медалей Юношеской Олимпиады: 4 “золотые”, 4 “серебряные” и 5 бронзовых наград.