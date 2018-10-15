Двое украинцев пополнили медальную копилку сборной на Юношеской Олимпиаде-2018

Очередной замечательное достижение на счету нашего борца вольного стиля Владислава Остапенко. В поединке за бронзовую награду украинец уверенно победил Усса Лариби из Алжира.

Кроме того, 17-летний легкоатлет из Кропивницкого Олег Дорощук, прыгнув на 2,14 м, показал третий результат, как и на первом этапе соревнований 11 октября и по итогам двух дней завоевал право взойти на третью ступеньку пьедестала почета в столице Аргентины.

Добавим, в копилке сборной Украины 13 медалей Юношеской Олимпиады: 4 “золотые”, 4 “серебряные” и 5 бронзовых наград.