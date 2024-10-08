Двох експосадовців СБУ в Криму засуджено до 15 років за кібератаки на державні органи України
Київ • УНН
Двох колишніх посадовців СБУ в Криму засуджено за держзраду та кібератаки на Україну. Вони несанкціоновано втручалися в роботу персональних комп’ютерів та автоматизованих систем органів державної влади України.
До 15 років позбавлення волі засуджено двох колишніх посадовців СБУ в Криму, діючих співробітників фсб рф. Вони входили до хакерського угруповання, яке атакувало критичну інфраструктуру України з 2014 по 2021 роки. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двох колишніх посадовців ГУ СБУ в АР Крим, а нині співробітників фсб рф, визнано винними у державній зраді і несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 КК України). Їх заочно засуджено до 15 років позбавлення волі
У суді прокурори довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та під час збройного конфлікту перейшли на бік рф. Вони вступили до фсб та надавали допомогу спецслужбам рф у проведенні підривної діяльності проти України, а також увійшли до складу хакерського угруповання "Armageddon".
З березня 2014 року по березень 2021 року хакерське угруповання здійснювало кіберрозвідку та кібератаки для створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збору конфіденційної інформації, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів та військових підрозділів. Також, як повідомляється, кібератаки здійснювалися з метою блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів України, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів рф.
З січня 2020 року по березень 2021 року засуджені разом із іншими учасниками злочинного хакерського угруповання "Armageddon" здійснили атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.
Засуджені несанкціоновано втручалися в роботу персональних комп’ютерів та автоматизованих систем органів державної влади України. Це призвело до витоку і блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб рф
Наразі вирок суду набрав законної сили.
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