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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двух экс-чиновников СБУ в Крыму приговорили к 15 годам за кибератаки на государственные органы Украины

Двух экс-чиновников СБУ в Крыму приговорили к 15 годам за кибератаки на государственные органы Украины

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:12  •  266 просмотра

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Двое бывших должностных лиц СБУ в Крыму осуждены за госизмену и кибератаки на Украину. Они несанкционированно вмешивались в работу персональных компьютеров и автоматизированных систем органов государственной власти Украины.

К 15 годам лишения свободы приговорены два бывших должностных лица СБУ в Крыму, действующих сотрудников фсб рф. Они входили в хакерскую группировку, которая  атаковала критическую инфраструктуру Украины с 2014 по 2021 годы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора двух бывших должностных лиц ГУ СБУ в АР Крым, а ныне сотрудников фсб рф, признаны виновными в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 УК Украины). Они заочно приговорены к 15 годам лишения свободы

- рассказали в ОГП. 

В суде прокуроры доказали, что в 2014 году осужденные изменили присяге и во время вооруженного конфликта перешли на сторону рф. Они вступили в фсб и оказывали помощь спецслужбам рф в проведении подрывной деятельности против Украины, а также вошли в состав хакерской группировки «Armageddon».

С марта 2014 года по март 2021 года хакерская группировка осуществляла киберразведку и кибератаки для создания скрытых технических каналов утечки информации, сбора конфиденциальной информации, похищения идентификаторов доступа и персональных данных прежде всего сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений. Также, как сообщается, кибератаки осуществлялись с целью блокирования работы государственных и корпоративных электронных ресурсов Украины, проведения акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов РФ.

С января 2020 года по март 2021 года осужденные вместе с другими участниками преступной хакерской группировки «Armageddon» совершили атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих надлежащее функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

Осужденные несанкционированно вмешивались в работу персональных компьютеров и автоматизированных систем органов государственной власти Украины. Это привело к утечке и блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации в интересах спецслужб рф

- отметили в Офисе Генпрокурора. 

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

Помогали рф сорвать поставки техники на передовую: брата и сестру с Харьковщины приговорили к 15 годам3 октября 2024, 13:14 • 14838 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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