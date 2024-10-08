Двух экс-чиновников СБУ в Крыму приговорили к 15 годам за кибератаки на государственные органы Украины

К 15 годам лишения свободы приговорены два бывших должностных лица СБУ в Крыму, действующих сотрудников фсб рф. Они входили в хакерскую группировку, которая атаковала критическую инфраструктуру Украины с 2014 по 2021 годы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора двух бывших должностных лиц ГУ СБУ в АР Крым, а ныне сотрудников фсб рф, признаны виновными в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 УК Украины). Они заочно приговорены к 15 годам лишения свободы

В суде прокуроры доказали, что в 2014 году осужденные изменили присяге и во время вооруженного конфликта перешли на сторону рф. Они вступили в фсб и оказывали помощь спецслужбам рф в проведении подрывной деятельности против Украины, а также вошли в состав хакерской группировки «Armageddon».

С марта 2014 года по март 2021 года хакерская группировка осуществляла киберразведку и кибератаки для создания скрытых технических каналов утечки информации, сбора конфиденциальной информации, похищения идентификаторов доступа и персональных данных прежде всего сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений. Также, как сообщается, кибератаки осуществлялись с целью блокирования работы государственных и корпоративных электронных ресурсов Украины, проведения акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов РФ.

С января 2020 года по март 2021 года осужденные вместе с другими участниками преступной хакерской группировки «Armageddon» совершили атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих надлежащее функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности.

Осужденные несанкционированно вмешивались в работу персональных компьютеров и автоматизированных систем органов государственной власти Украины. Это привело к утечке и блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации в интересах спецслужб рф