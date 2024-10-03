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Помогали рф сорвать поставки техники на передовую: брата и сестру с Харьковщины приговорили к 15 годам

Помогали рф сорвать поставки техники на передовую: брата и сестру с Харьковщины приговорили к 15 годам

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:14  •  2308 просмотра

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Суд приговорил двух граждан к 15 годам заключения за государственную измену. Они собирали и передавали врагу информацию о расположении ВСУ и объектах железнодорожной инфраструктуры для планирования диверсий.

Суд приговорил к 15 годам заключения за государственную измену брата и сестру из Харьковской области. Они собирали и передавали россиянам информацию о расположении ВСУ и объектах железнодорожной инфраструктуры для планирования диверсий. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

Детали

Как сообщается, осужденные проживали в поселке Донец Изюмского района и работали на местном коммунальном предприятии.

В августе 2023 года с женщиной через мессенджер связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил рф. Он поставил ей задачу - собирать и передавать информацию о местах расположения ВСУ, фортификационных сооружений, объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Изюмского и Чугуевского районов. К "работе" женщина привлекла своего брата.

Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде текстовых сообщений, фотографий и скриншотов с Google-maps с пометками геолокаций.

Осужденные передавали врагу подробную информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях. Благодаря этим данным враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов

- говорится в сообщении ОГП.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года осужденные составили письменные согласия о сотрудничестве.

В марте 2024 года правоохранители задержали их в поселке Донец на Изюмщине.

Приговор они ожидали, находясь под стражей. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

В Днепре задержали супругов, которые шпионили за ПВО и совершали диверсии по заказу рф2 октября 2024, 11:14 • 13628 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
izyumИзюм
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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