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Допомагали рф зірвати постачання техніки на передову: брата і сестру з Харківщини засудили до 15 років

Київ • УНН

 • 15661 перегляди

Суд засудив двох громадян до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони збирали та передавали ворогу інформацію про розташування ЗСУ та об'єкти залізничної інфраструктури для планування диверсій.

Суд засудив до 15 років ув'язнення за державну зраду брата і сестру з Харківщини. Вони збирали та передавали росіянам інформацію про розташування ЗСУ та об'єкти залізничної інфраструктури для планування диверсій. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, засуджені проживали у селищі Донець Ізюмського району та працювали на місцевому комунальному підприємстві.

У серпні 2023 року з жінкою через месенджер звʼязався співробітник головного управління генерального штабу збройних сил рф. Він поставив їй завдання — збирати та передавати інформацію про місця розташування ЗСУ, фортифікаційних споруд, об’єктів залізничної інфраструктури на території Ізюмського та Чугуївського районів. До "роботи" жінка залучила свого брата.

Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді текстових повідомлень, фотографій та скріншотів з Google-maps із позначками геолокацій.

Засуджені передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі. Завдяки цим даним ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів

- йдеться у повідомленні ОГП.

Крім того, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року засуджені склали письмові згоди про співпрацю.

У березні 2024 року правоохоронці затримали їх у селищі Донець на Ізюмщині.

На вирок вони очікували, перебуваючи під вартою. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф 02.10.24, 14:14 • 15923 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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