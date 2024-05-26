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Два "кинджали", які запускала рф на Львівщину не заходили – ОВА

Два "кинджали", які запускала рф на Львівщину не заходили – ОВА

Київ • УНН

 • 38511 перегляди

Нічний ракетно-авіаційний удар Росії по Україні закінчився без наслідків для Львівської області, оскільки крилаті ракети та ударні безпілотники були збиті над іншими регіонами.

Для Львівської області нічна атака рф закінчилася без наслідків. Крилаті ракети, які перетинали повітряний простір Львівщини вдалося збити над іншими областями. Два "кинджали", які ворог запустив з МіГ-31К, на територію області не заходили.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Уночі ворог завдав по Україні ракетно-авіаційного удару. Для Львівської області ця атака закінчилася без наслідків: руйнувань, жертв чи постраждалих нема. Над іншими областями зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та за допомогою засобів РЕБ збили 12 крилатих ракет і 31 ударний безпілотник

 - написав Козицький у Facebook.

За його словами, крилаті ракети, які перетинали повітряний простір Львівщини, також вдалося збити над іншими областями.

"Два "кинджали", які ворог запустив з МіГ-31К з тамбовської області, на територію Львівської області не заходили", - повідомив Козицький.

Доповнення

Повітряні Сили у ніч на неділю, 26 травня, збили 12 російських ракет та 31 ударний БПЛА у дев’яти областях України.

Під час нічної атаки окупантів в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА й 1 ракету.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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