Два "кинжала", которые запускала рф на Львовщину не заходили - ОВА

Для Львовской области ночная атака рф закончилась без последствий. Крылатые ракеты, которые пересекали воздушное пространство Львовщины удалось сбить над другими областями. Два «кинжала», которые враг запустил с МиГ-31К, на территорию области не заходили.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Ночью враг нанес по Украине ракетно-авиационный удар. Для Львовской области эта атака закончилась без последствий: разрушений, жертв или пострадавших нет. Над другими областями зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы и с помощью средств РЭБ сбили 12 крылатых ракет и 31 ударный беспилотник - написал Козицкий в Facebook.

По его словам, крылатые ракеты, которые пересекали воздушное пространство Львовщины, также удалось сбить над другими областями.

"Два "кинжала", которые враг запустил с МиГ-31К из тамбовской области, на территорию Львовской области не заходили", - сообщил Козицкий.

Дополнение

Воздушные Силы в ночь на воскресенье, 26 мая, сбили 12 российских ракет и 31 ударный БПЛА в девяти областях Украины.

Во время ночной атаки оккупантов в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.