Дуда розкрив позицію Польщі щодо переговорів про майбутнє України

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що будь-які переговори щодо майбутнього України мають проходити за її участю. Він вказав, що Польща буде боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів з цього питання. Про це повідомляє PAP, пише УНН.

В ефірі телеканалу Trwam Анджея Дуду запитали про можливі переговори щодо мирної угоди між росією та Україною.

"Немає жодної можливості, що будь-які домовленості про майбутнє України будуть укладені без України", – наголосив президент Польщі. Він нагадав, що Польща в цьому питанні спирається на власний непростий історичний досвід, в тому числі пов'язаний з угодами, які завершили Другу світову війну.

"Також для нас і для нашого інтересу принципово важливо, щоб за столом переговорів був той, хто безпосередньо зацікавлений. Тому що в минулому нас вже обходили стороною", – додав він.

Якщо ми не будемо боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то не виключено, що такі упущення будуть мати місце і в майбутньому, і ми повинні боротися за будь-яку ціну за те, щоб така практика ніколи не повторилася – підкреслив Дуда.

Він також зазначив, що переговори про майбутнє України без її участі дають підстави для різних сумнівів щодо намірів того, хто організовує зустріч з цього питання.

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Президент також нагадав про допомогу Польщі Україні, особливо під час першої фази російської агресії.

"Коли ми прийняли рішення відправити перші сто танків на допомогу Україні, на той момент ніхто не допомагав Україні у військовому плані. Ми були першими, хто зламав ці бар'єри, відправивши танки, які, я хочу підкреслити, були придатні до використання практично відразу", – сказав Дуда.

Президент Польщі також зазначив, що відсутність такої допомоги могла призвести до небезпечних наслідків. "Що, якби українці не змогли протистояти росіянам, якби українці не змогли чинити такий опір, який змусив росіян відступити та відмовитися від захоплення Києва?" – запитав він.

"Що, якби росіяни встановили в Україні свій маріонетковий уряд? Або якби росіяни просто окупували всю Україну, тому що влада в Україні, демократично обрана, справжня українська влада просто розвалилася б, потрапила б у полон, була б убита росіянами?" – додав він.

Дуда також зазначив, що в такій ситуації Україна була б повністю в руках росії, а на кордоні Польщі з Україною стояли б російські збройні сили.

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