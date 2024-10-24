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Польща висилає 10 російських дипломатів з генконсульства в Познані

Київ • УНН

 • 24724 перегляди

МЗС Польщі наказало 10 співробітникам генконсульства рф в Познані покинути країну до початку листопада. Серед них три дипломати, п'ять адміністративно-технічних працівників та двоє неакредитованих співробітників.

Польща висилає 10 російських дипломатів з генконсульства в Познані

МЗС Польщі наказало покинути країну 10 співробітникам генконсульства росії в Познані. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Десять співробітників генконсульства росії в Познані повинні будуть покинути Польщу у зв'язку з рішенням Варшави закрити цю консульську установу. Про це повідомив у четвер прессекретар польського МЗС Павло Вроньський.

російське консульство в Познані залишать три дипломати і п'ять адміністративно-технічних співробітників, а також два співробітники, яких мали акредитувати в Польщі, але вони цю акредитацію вже не отримають

- сказав він.

Персонал установи може покинути територію країни вже до початку листопада.

Нагадаємо

Цього тижня стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі відкликає згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Рішення прийнято у відповідь на "спроби диверсій" з боку росії, деталі яких не розголошуються.

Очільник МЗС Польщі пригрозив рф висланням її посла з країни23.10.24, 09:51 • 15631 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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