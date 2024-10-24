Польща висилає 10 російських дипломатів з генконсульства в Познані
Київ • УНН
МЗС Польщі наказало 10 співробітникам генконсульства рф в Познані покинути країну до початку листопада. Серед них три дипломати, п'ять адміністративно-технічних працівників та двоє неакредитованих співробітників.
МЗС Польщі наказало покинути країну 10 співробітникам генконсульства росії в Познані. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.
Деталі
Десять співробітників генконсульства росії в Познані повинні будуть покинути Польщу у зв'язку з рішенням Варшави закрити цю консульську установу. Про це повідомив у четвер прессекретар польського МЗС Павло Вроньський.
російське консульство в Познані залишать три дипломати і п'ять адміністративно-технічних співробітників, а також два співробітники, яких мали акредитувати в Польщі, але вони цю акредитацію вже не отримають
Персонал установи може покинути територію країни вже до початку листопада.
Нагадаємо
Цього тижня стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі відкликає згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Рішення прийнято у відповідь на "спроби диверсій" з боку росії, деталі яких не розголошуються.
Очільник МЗС Польщі пригрозив рф висланням її посла з країни23.10.24, 09:51 • 15631 перегляд