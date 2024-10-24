Польша высылает 10 российских дипломатов из генконсульства в Познани
Киев • УНН
МИД Польши приказал 10 сотрудникам генконсульства рф в Познани покинуть страну до начала ноября. Среди них три дипломата, пять административно-технических работников и двое неаккредитованных сотрудников.
МИД Польши приказал покинуть страну 10 сотрудникам генконсульства россии в Познани. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.
Детали
Десять сотрудников генконсульства россии в Познани должны будут покинуть Польшу в связи с решением Варшавы закрыть это консульское учреждение. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
российское консульство в Познани оставят три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше, но они эту аккредитацию уже не получат
Персонал учреждения может покинуть территорию страны уже к началу ноября.
Напомним
На этой неделе стало известно, что министр иностранных дел Польши отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани. Решение принято в ответ на "попытки диверсий" со стороны россии, детали которых не разглашаются.
Глава МИД Польши пригрозил рф высылкой ее посла из страны23 октября 2024, 06:51 • 14387 просмотров