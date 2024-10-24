Польша высылает 10 российских дипломатов из генконсульства в Познани

МИД Польши приказал покинуть страну 10 сотрудникам генконсульства россии в Познани. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Десять сотрудников генконсульства россии в Познани должны будут покинуть Польшу в связи с решением Варшавы закрыть это консульское учреждение. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

российское консульство в Познани оставят три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше, но они эту аккредитацию уже не получат