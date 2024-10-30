Дуда раскрыл позицию Польши относительно переговоров о будущем Украины

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что любые переговоры относительно будущего Украины должны проходить с ее участием. Он указал, что Польша будет бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров по этому вопросу. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

В эфире телеканала Trwam Анджея Дуду спросили о возможных переговорах по мирному соглашению между Россией и Украиной.

"Нет никакой возможности, что любые договоренности о будущем Украины будут заключены без Украины", - подчеркнул президент Польши. Он напомнил, что Польша в этом вопросе опирается на собственный непростой исторический опыт, в том числе связанный с соглашениями, которые завершили Вторую мировую войну.

"Также для нас и для нашего интереса принципиально важно, чтобы за столом переговоров был тот, кто непосредственно заинтересован. Потому что в прошлом нас уже обходили стороной", - добавил он.

Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то не исключено, что такие упущения будут иметь место и в будущем, и мы должны бороться любой ценой за то, чтобы такая практика никогда не повторилась - подчеркнул Дуда.

Он также отметил, что переговоры о будущем Украины без ее участия дают основания для различных сомнений относительно намерений того, кто организует встречу по этому вопросу.

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Президент также напомнил о помощи Польши Украине, особенно во время первой фазы российской агрессии.

"Когда мы приняли решение отправить первые сто танков в помощь Украине, на тот момент никто не помогал Украине в военном плане. Мы были первыми, кто сломал эти барьеры, отправив танки, которые, я хочу подчеркнуть, были пригодны к использованию практически сразу", - сказал Дуда.

Президент Польши также отметил, что отсутствие такой помощи могло привести к опасным последствиям. "Что, если бы украинцы не смогли противостоять россиянам, если бы украинцы не смогли оказать такое сопротивление, которое заставило россиян отступить и отказаться от захвата Киева?" - спросил он.

"Что, если бы россияне установили в Украине свое марионеточное правительство? Или если бы россияне просто оккупировали всю Украину, потому что власть в Украине, демократически избранная, настоящая украинская власть просто развалилась бы, попала бы в плен, была бы убита россиянами?" - добавил он.

Дуда также отметил, что в такой ситуации Украина была бы полностью в руках россии, а на границе Польши с Украиной стояли бы российские вооруженные силы.

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