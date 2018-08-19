ДСНС: внаслідок зливи в Києві ніхто не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок зливи, яка накрила вчора ввечорі Київ, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві, передає УНН.
“18-19 серпня внаслідок негоди загиблих та травмованих немає”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вчора на пр.Перемоги (біля станції метро "Святошин"), рятувальники відбуксирували автомобіль із дощового затору; на вул.Академіка Паладіна надавалась допомога з відбуксирування автомобіля; на вул.Федорова Івана бійці відбуксирували три автомобілі із дощового затору.
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Також на вул.Автозаводській, 39, рятувальники відкачували воду із проїжджої частини та відбуксирували автомобіль. А на вул.Вишгородська, 50-Б, прибирали дерево, яке впало.
Нагадаємо, сьогодні в столиці очікуються дощі і гроза, місцева влада попереджає про можливі підтоплення.