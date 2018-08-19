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ГСЧС: в результате ливня в Киеве никто не пострадал

Киев • УНН

 • 11761 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате ливня, который накрыл вчера вечером Киев, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.

ГСЧС: в результате ливня в Киеве никто не пострадал

“18-19 августа в результате непогоды погибших и травмированных нет”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера на пр.Победы (возле станции метро "Святошин"), спасатели отбуксировали автомобиль с дождевого затора; на ул.Академика Палладина оказывали помощь по отбуксировке автомобиля; на ул. Федорова Ивана бойцы отбуксировали три автомобиля из дождевого затора.

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Также на ул.Автозаводская, 39, спасатели откачивали воду с проезжей части и отбуксировали автомобиль. А на ул.Вышгородская, 50-Б, убирали дерево, которое упало.

Напомним, сегодня в столице ожидаются дожди и гроза, местные власти предупреждает о возможных подтоплений.

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