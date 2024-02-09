Досвід Залужного буде використаний для перемоги: Данілов про кадрові ротації в ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що попри звільнення Залужного з посади його досвід стане в пригоді для України. Про це пише Українське радіо, передає УНН.

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За словами Данілова, досвід колишнього Головнокомандувача буде використаний для перемоги України.

Сьогодні я був присутній на церемонії вручення Валерію Федоровичу (Залужному – ред.) зірки Героя України, і я впевнений, що досвід Валерія Федоровича обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги

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Він також наголосив, що українці повинні бути спільними у боротьбі з російським агресором та залучати до цього всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися.

Він також прокоментував призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача.

Усі люди, які призначені, не є для Валерія Федоровича людьми, яких би він не знав. Це його бойові побратими, з якими він спілкується вже тривалий проміжок часу