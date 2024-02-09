Досвід Залужного буде використаний для перемоги: Данілов про кадрові ротації в ЗСУ
Київ • УНН
Секретар РНБО впевнений, що досвід колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного буде використаний для досягнення перемоги України над росією.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що попри звільнення Залужного з посади його досвід стане в пригоді для України. Про це пише Українське радіо, передає УНН.
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За словами Данілова, досвід колишнього Головнокомандувача буде використаний для перемоги України.
Сьогодні я був присутній на церемонії вручення Валерію Федоровичу (Залужному – ред.) зірки Героя України, і я впевнений, що досвід Валерія Федоровича обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги
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Він також наголосив, що українці повинні бути спільними у боротьбі з російським агресором та залучати до цього всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися.
Він також прокоментував призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача.
Усі люди, які призначені, не є для Валерія Федоровича людьми, яких би він не знав. Це його бойові побратими, з якими він спілкується вже тривалий проміжок часу
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Під час наради обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.