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Досвід Залужного буде використаний для перемоги: Данілов про кадрові ротації в ЗСУ

Досвід Залужного буде використаний для перемоги: Данілов про кадрові ротації в ЗСУ

Київ • УНН

 • 27112 перегляди

Секретар РНБО впевнений, що досвід колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного буде використаний для досягнення перемоги України над росією.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що попри звільнення Залужного з посади його досвід стане в пригоді для України. Про це пише Українське радіо, передає УНН.

Деталі 

За словами Данілова, досвід колишнього Головнокомандувача буде використаний для перемоги України.

Сьогодні я був присутній на церемонії вручення Валерію Федоровичу (Залужному – ред.) зірки Героя України, і я впевнений, що досвід Валерія Федоровича обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги

- впевнений секретар РНБО.

Чітке планування та впровадження нових технічних рішень: Сирський окреслив головні завдання для ЗСУ09.02.24, 12:14 • 108155 переглядiв

Він також наголосив, що українці повинні бути спільними у боротьбі з російським агресором та залучати  до цього всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися.

Він також прокоментував призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача. 

Усі люди, які призначені, не є для Валерія Федоровича людьми, яких би він не знав. Це його бойові побратими, з якими він спілкується вже тривалий проміжок часу

- підкреслив Данілов.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Під час наради обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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