Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что несмотря на увольнение Залужного с должности его опыт пригодится для Украины. Об этом пишет Украинское радио, передает УНН.

Детали

По словам Данилова, опыт бывшего Главнокомандующего будет использован для победы Украины.

Сегодня я присутствовал на церемонии вручения Валерию Федоровичу (Залужному - ред.) звезды Героя Украины, и я уверен, что опыт Валерия Федоровича обязательно будет использован для дальнейшей нашей победы - уверен секретарь СНБО.

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Он также отметил, что украинцы должны быть общими в борьбе с российским агрессором и привлекать к этому всех, кто имеет опыт, кто имеет желание бороться.

Он также прокомментировал назначение Александра Сырского на должность Главнокомандующего.

Все люди, которые назначены, не являются для Валерия Федоровича людьми, которых бы он не знал. Это его боевые побратимы, с которыми он общается уже длительный промежуток времени - подчеркнул Данилов.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским. Во время совещания обсудили вопросы детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.