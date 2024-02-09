Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  184676 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  173748 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  169986 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  196547 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  196715 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206114 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247523 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262914 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235361 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
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Новости по теме

Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ

Секретарь СНБО уверен, что опыт бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного будет использован для достижения победы Украины над россией.

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Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ

"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского

Спикер Сухопутных войск ВСУ заявил, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, который имеет опыт многочисленных операций по защите Украины, принесет врагу много "неприятных сюрпризов".

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"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского

Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого

В Украине учредили новую фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого, который погиб в катастрофе вертолета в январе 2023 года, чтобы отметить его вклад в документирование войны.

Общество •   •  5386 просмотра
Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого

Что будет с выплатами по пакету малыша в этом году - решение правительства

Кабинет министров Украины продлил действие пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации.

Общество •   •  7675 просмотра
Что будет с выплатами по пакету малыша в этом году - решение правительства

Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

В Николаевской области мужчина погиб, пытаясь разобрать топором боеприпас, который принес домой.

Общество •   •  11177 просмотра
Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.

Новости Мира •   •  7103 просмотра
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции

Активисты захватили венгерское консульство в Венеции с требованием освободить учительницу Иларию Салис, которую в Венгрии обвиняют в нападении на двух неонацистов.

Новости Мира •   •  7437 просмотра
Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции

Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку Владимира Путина.

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Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе.

Экономика •   •  9456 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели

Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Пятерых российских солдат подозревают в пытках четырех гражданских лиц в Тростянце Сумской области в марте 2022 года во время российской оккупации.

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Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф