Дощі та до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі, температура 11-21°. На решті території без опадів, температура 9-27°. У Києві дощ, температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.
На частині України сьогодні очікуються дощі, температура вдень 10-27°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 жовтня у західних, північних та Вінницькій областях часом дощ; вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на крайньому заході 10-15°.
На решті території хмарність, без опадів, лише на Черкащині вдень дощ; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, на Одещині 13-18°, вдень 22-27°.
На Київщині
Часом дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 17-19°.