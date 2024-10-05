Дощі та до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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24 березня, 11:26 • 117467 перегляди

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24 березня, 11:21 • 109681 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114061 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Київ • УНН

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У західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі, температура 11-21°. На решті території без опадів, температура 9-27°. У Києві дощ, температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.

На частині України сьогодні очікуються дощі, температура вдень 10-27°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 жовтня у західних, північних та Вінницькій областях часом дощ; вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на крайньому заході 10-15°.

На решті території хмарність, без опадів, лише на Черкащині вдень дощ; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, на Одещині 13-18°, вдень 22-27°.

На Київщині

Часом дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 17-19°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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