Дожди и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

На части Украины сегодня ожидаются дожди, температура днем 10-27°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 5 октября в западных, северных и Винницкой областях временами дождь; ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 16-21°, на крайнем западе 10-15°.

На остальной территории облачность, без осадков, лишь в Черкасской области днем дождь; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, в Одесской области 13-18°, днем 22-27°.

В Киевской области

Временами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 16-21°; в Киеве ночью 14-16°, днем 17-19°.